Забыть «дизельгейт»: в Европе Audi S5 перешла на дизель

Источник материала: Tut.by

Компания Audi продолжает «подзарядку» своих моделей новым дизелем V6 объемом 3 л, который уже прописался под капотом кроссовера SQ5 TDI и S-версий A6 и A7. По их примеру этот же мотор на европейском рынке получило семейство S5, включающее купе и пятидверный лифтбек .





Напомним, что традиционному наддуву у нового V6 TDI помогает электрический компрессор. Кроме того, он располагает и простейшей гибридной надстройкой со стартер-генератором, который работает от дополнительной 48-вольтовой электросети. На S5 он развивает 347 «лошадок» и 700 Нм крутящего момента, а расход топлива по сравнению с бензиновыми двигателями на машинах предыдущего поколения сократился на 19% (точных данных немцы не приводят).





Трансмиссия осталась прежней — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод Quattro с межосевым дифференциалом. До 100 км/ч купе S5 TDI разгоняется по паспорту за 4,8 секунды, «пятидверка» на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.





При этом в компании подтвердили, что за пределами Старого света S5 сохранит прежний бензиновый двигатель 3.0 TFSI (354 силы и 500 Нм), с которым, к слову, купе и лифтбек оказываются немного динамичнее дизельных аналогов, затрачивая на стандартный спринт 4,7 секунды.





В продаже дизельные S5 Coupe и S5 Sportback появятся в мае. Начальная стоимость в Германии — 65 300 евро.