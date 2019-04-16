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Забыть «дизельгейт»: в Европе Audi S5 перешла на дизель
Источник материала: Tut.by
Компания Audi продолжает «подзарядку» своих моделей новым дизелем V6 объемом 3 л, который уже прописался под капотом кроссовера SQ5 TDI и
Напомним, что традиционному наддуву у нового V6 TDI помогает электрический компрессор. Кроме того, он располагает и простейшей гибридной надстройкой со стартер-генератором, который работает от дополнительной 48-вольтовой электросети. На S5 он развивает 347 «лошадок» и 700 Нм крутящего момента, а расход топлива по сравнению с бензиновыми двигателями на машинах предыдущего поколения сократился на 19% (точных данных немцы не приводят).
Трансмиссия осталась прежней — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод Quattro с межосевым дифференциалом. До 100 км/ч купе S5 TDI разгоняется по паспорту за 4,8 секунды, «пятидверка» на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
При этом в компании подтвердили, что за пределами Старого света S5 сохранит прежний бензиновый двигатель 3.0 TFSI (354 силы и 500 Нм), с которым, к слову, купе и лифтбек оказываются немного динамичнее дизельных аналогов, затрачивая на стандартный спринт 4,7 секунды.
В продаже дизельные S5 Coupe и S5 Sportback появятся в мае. Начальная стоимость в Германии — 65 300 евро.
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Компания Audi продолжает «подзарядку» своих моделей новым дизелем V6 объемом 3 л, который на европейском рынке теперь получило и семейство S5, включающее купе и...
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