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Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 процента

17.04.2019 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 процента

На 1 апреля 2019 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 процента и по сравнению с 1 апреля 2018 года снизился на 0,2 процентных пункта, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской и Гродненской областях составил 0,5 процента; в Гомельской и Могилевской областях – 0,4 процента; в Гомельской и Могилевской областях – 0,4 процента; в Минской – 0,3 процента, в г. Минске − 0,1 процента.

На учете в качестве безработных на 1 апреля 2019 г. состояло 15,1 тыс. человек, что на 34,2 процента безработных меньше, чем на 1 апреля 2018 г. (22,9 тыс. человек).

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 апреля 2019 г. составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 апреля 2018 г. – 0,4).

При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработных на вакансию; Гомельской и Могилевской - 0,4; Гродненской – 0,3; Минской области – 0,2; в Минске − 0,1 безработных на вакансию.

В январе-марте 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 41,5 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 27 тыс. человек.

 
Теги: Минск
 
 
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На 1 апреля 2019 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 процента и по сравнению с 1 апреля 2018 года снизился на 0,2 процентных пункта, сообщили в...
 
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