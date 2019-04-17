Кто победит в конкурсе бизнес-идей по предпринимательству «От А до Я»?

Источник материала: Клiч Радзiмы

Завершились тренинги, которые социально-информационное учреждение «Развитие Шарковщинского региона» в рамках реализации проекта «Продвижение молодёжного предпринимательства с целью устойчивого развития сельских регионов» проводит на территории нашего района. Вначале школьники совместно с педагогами предлагали организаторам различные идеи и пути их реализации. На завершающем этапе молодёжь уже пробовала разрабатывать собственные бизнес-планы.

Третий заключительный тренинг так и назывался: «Как разработать бизнес-план». В его работе принимали участие представители учреждений образования Шарковщинского , Миорского и Поставского районов.

А уже совсем скоро, 24 апреля,среди школ будут подведены итоги конкурса бизнес — идей по предпринимательству «От А до Я».

— Финальный этап конкурсной программы пройдёт в форме «Слёта школьных команд», сообщает координатор проекта «Продвижение молодёжного предпринимательства с целью устойчивого развития сельских регионов» Наталья Орешкова. — На нём и будут подведены итоги конкурса бизнес-идей и бизнес-планов. В полуфинале жюри из предоставленных бизнес-планов выберет 5 лучших работ. А уже те команды, чьи бизнес-планы попадут в финал, будут защищать свои работы и представят подготовленные презентации на слёте школьных команд. В итоге жюри определит три лучших командных проекта, а победители получат награды:

за 1 место: ноутбук;

за 2 и 3 место: планшет.

Остальные участники будут награждены поощрительными призами — флеш USB-накопителями.

Напомним, что конкурс ««Продвижение молодёжного предпринимательства с целью устойчивого развития сельских регионов» на территории Шарковщинского района реализуется при финансовой поддержке посольства США социально-информационным учреждением «Развитие Шарковщинского региона».

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.