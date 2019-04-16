Доллар и евро еще не нащупали дно

Доллару для достижения минимума за 7 месяцев не хватило сегодня 8 дней, а европейская валюта до минимума за 8 месяцев не дотянула всего 5 дней.





Валютная корзина подешевела на 0,04% только благодаря тому, что российский рубль сумел вырваться из цепких лап белорусского рубля.





Курс доллара упал на 0,0067 рубля до 2,0953 BYN/USD. Последние девять торгов доллару не везёт — суммарные потери минус 0,0475 BYN.





Курс евро снизился на 0,0053 рубля до 2,3708 BYN/EUR. За последние 9 торговых сессий курс евро упал на 0,0362 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0058 рубля до 3,2774 BYN/100 RUB и покинул минимум за 15 дней.





Россия

Не легче доллару и евро приходится в Москве. Там они тоже подешевели.





Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 30 копеек до 63,9450 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра снизился на 29 копеек до 72,3602 RUB/EUR.