"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым", — цитирует Медведева Интерфакс.





Однако о том, как именно "интегрироваться" предлагает нам Россия, Медведев не рассказал.





Минске тоже хранят молчание. По крайней мере, до сих пор о российских "интеграционных" предложениях ни Лукашенко, ни другие белорусские чиновники ничего не сообщали.





При этом он назвал нашу страну ближайшим торгово-экономическим партнёром России. По его словам, страны продолжат "развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях".







