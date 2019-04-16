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Россия передала Беларуси предложения по "интеграции"
Источник материала: Партизан
Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках "союзного государства". Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчёта в Госдуме РФ.
"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым", — цитирует Медведева Интерфакс.
Однако о том, как именно "интегрироваться" предлагает нам Россия, Медведев не рассказал.
В Минске тоже хранят молчание. По крайней мере, до сих пор о российских "интеграционных" предложениях ни Лукашенко, ни другие белорусские чиновники ничего не сообщали.
При этом он назвал нашу страну ближайшим торгово-экономическим партнёром России. По его словам, страны продолжат "развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях".
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Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках "союзного государства". Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в...
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