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Россия передала Беларуси предложения по "интеграции"

17.04.2019 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках "союзного государства". Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчёта в Госдуме РФ.

Россия передала Беларуси предложения по "интеграции"
"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым", — цитирует Медведева Интерфакс.

Однако о том, как именно "интегрироваться" предлагает нам Россия, Медведев не рассказал.

В Минске тоже хранят молчание. По крайней мере, до сих пор о российских "интеграционных" предложениях ни Лукашенко, ни другие белорусские чиновники ничего не сообщали. 

При этом он назвал нашу страну ближайшим торгово-экономическим партнёром России. По его словам, страны продолжат "развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях".



 
Теги: Минск
 
 
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Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках "союзного государства". Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в...
 
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