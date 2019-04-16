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В одиночной камере под усиленной охраной: экс-президента Судана отправили в тюрьму

17.04.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си". Его содержат в одиночной камере под усиленной охраной.


Омар аль-Башир во время визита в Минск в конце минувшего года

До сих пор аль-Башир находился под стражей в президентской резиденции.

На прошлой неделе военное командование Судана отстранило от власти президента, который правил страной почти 30 лет, и сформировало временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре ибн Ауф покинул этот пост, назначив своим преемником начальника генштаба вооруженных сил Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си". Его содержат в одиночной камере под усиленной охраной.
 
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