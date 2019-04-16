Стала известна причина экстренной госпитализации Дмитрия Быкова

Известный писатель Дмитрий Быкову был госпитализирован сразу по прилету в столицу Башкирии . Врачи диагностировали у него энцефалопатию и сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает ФАН. . Врачи диагностировали у него энцефалопатию и сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает ФАН.





Представитель публициста Светлана Большакова опровергла слухи об инсульте. Она отказалась комментировать случившееся, однако подтвердила, что Быков находится в уфимской городской больнице.





«Диагноз инсульт абсолютно ложный», — сказала Светлана Большакова.









Очевидцы сообщают, что 51-летний журналист не мог самостоятельно спуститься по трапу. Он был дезориентирован, обращался к кому-то и звал на помощь.





Дмитрий Быков планировал выступить в Уфе 16 апреля. Организаторы объявили об переносе лекции за несколько часов до ее начала.