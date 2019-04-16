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Стала известна причина экстренной госпитализации Дмитрия Быкова

17.04.2019 13:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

51-летнему писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу.

Известный писатель Дмитрий Быкову был госпитализирован сразу по прилету в столицу Башкирии. Врачи диагностировали у него энцефалопатию и сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает ФАН.

Представитель публициста Светлана Большакова опровергла слухи об инсульте. Она отказалась комментировать случившееся, однако подтвердила, что Быков находится в уфимской городской больнице.

«Диагноз инсульт абсолютно ложный», — сказала Светлана Большакова.


Очевидцы сообщают, что 51-летний журналист не мог самостоятельно спуститься по трапу. Он был дезориентирован, обращался к кому-то и звал на помощь.

Дмитрий Быков планировал выступить в Уфе 16 апреля. Организаторы объявили об переносе лекции за несколько часов до ее начала.

 
 
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51-летнему писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу.
 
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