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Стала известна причина экстренной госпитализации Дмитрия Быкова
Источник материала: Партизан
51-летнему писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу.
Представитель публициста Светлана Большакова опровергла слухи об инсульте. Она отказалась комментировать случившееся, однако подтвердила, что Быков находится в уфимской городской больнице.
«Диагноз инсульт абсолютно ложный», — сказала Светлана Большакова.
Очевидцы сообщают, что 51-летний журналист не мог самостоятельно спуститься по трапу. Он был дезориентирован, обращался к кому-то и звал на помощь.
Дмитрий Быков планировал выступить в Уфе 16 апреля. Организаторы объявили об переносе лекции за несколько часов до ее начала.
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51-летнему писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу.
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