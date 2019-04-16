На коррупции заработал $3500. Начался суд над замглавы Мингорисполкома Доморацким

Сумма незаконного обогащения, по материалам следствия, — порядка 3,5 тысячи долларов.





Андрей Доморацкий сначала работал заместителем главы Мингорисполкома, в 2017 году его должность сократили — и чиновник стал начальником Главного управления потребительского рынка. Предыдущего главу управления, Сергея Барисевича, задержали за взятки. Через год, в мае 2018-го, задержали и самого Доморацкого. Однако их уголовные дела, несмотря на заявления силовиков и Барисевича, не связаны между собой.





По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год Андрей Доморацкий, будучи заместителем председателя Мингорисполкома, два раза получал взятки от бизнесмена Садовского, которому принадлежит компания «Фудстайл».





Первый раз деньги чиновнику передал посредник — бизнесмен Володько — в машине, припаркованной на улице Ленина.





Второй раз Доморацкий, по словам гособвинителя, получил взятку в офисе «Фудстайла». Общая сумма взяток — 2,5 тыс. долларов. Деньги якобы предназначались за благоприятное решение вопроса — размещения летнего кафе Golden Coffee на улице Кирова, в доме, который имеет статус историко-культурной ценности.





В решении за подписью Доморацкого значится: «Мингорисполком не против размещения летнего кафе при условии согласования с управлением архитектуры и строительства Мингорисполкома и Министерства архитектуры и строительства».





Кроме того, экс-чиновника обвиняют в том, что он подписывал некие не соответствующие, по данным следствия, действительности документы о росте продаж в ряде торговых объектов.





Таким образом создавалась видимость безубыточной работы объектов, это освобождало предприятия ГУПРа от необходимости перечисления 25% средств от сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей городу, в бюджет Минска — и он из-за этой схемы, по подсчетам следствия, недополучил более 3 млн рублей.





Сведений о том, что Доморацкий присвоил эти деньги, при оглашении обвинения не прозвучало.





И последний эпизод обвинения — Доморацкий якобы получил необоснованную премию в размере 1970 рублей, которую ему начислили по итогам 2017 года с согласия Андрея Шорца, на тот момент — главы столицы.





Если суммировать все эпизоды, то коррупционная деятельность, по версии следствия, принесла бывшему чиновнику порядка 3,5 тыс. долларов. Из арестованного во время следствия имущества у Доморацкого — двухкомнатная квартира в Малиновке и автомобиль, зарегистрированный на мать.









Хотя Барисевич в суде заявлял, что передавал часть денег Доморацкому и что именно им была организована система поборов со школьных столовых и магазинов.









Адвокат Доморацкого Дмитрий Горячко в суде подчеркивает:





— Дело Барисевича не имеет никакого отношения к делу Андрея Доморацкого.





В письмах родным он пишет : Сам Доморацкий заявил в суде, что не признает вину ни по одной статье.





— Я столько ущерба не нанес, сколько они (следователи. — Прим. TUT.BY) на меня средств потратили… Списали столько бумаг… 60 свидетелей, я почти никого не знаю… Убирают неугодных, но ведь я всегда работал честно и любил своего президента, а сейчас все равно стал врагом народа… Мои доводы, оправдания никто слушать не будет. Понимаю, что после грязи в интернете выпускать меня пока не будут, кто же признает свои ошибки.





В суде сначала допросят свидетелей по делу, изучат письменные материалы, после чего допросят обвиняемого.