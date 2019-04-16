— Это не секрет: в ближайших странах, например в Прибалтике, проезд стоит 1−1,2 евро. Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, — рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.





Сегодня пассажиры в Минске оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда, в зависимости от вида транспорта, утверждает первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко.





В последний раз стоимость проезда в городском и пригородном общественном в Беларуси транспорте повышали в ноябре 2018 года. Однако цена талончика в Минске тогда так и не выросла.









Анатолий Сивак говорил, что нужно изучить обоснованность такого шага. Сейчас уже апрель 2019, а проезд в Минске до сих пор не дорожал. Новый глава Минска говорил, что нужно изучить обоснованность такого шага. Сейчас уже апрель 2019, а проезд в Минске до сих пор не дорожал.





— Будет ли проезд дорожать — зависит не от нас, мы свои предложения подавали еще осенью. Наверное, в ближайшее время не планируется, — добавил Виктор Тозик.



