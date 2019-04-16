Хорошо провела время: ночь с немцем стоила минчанке $3500

14 апреля в милицию обратилась 30-летняя белоруска, которая сообщила, что после общения с жителем Германии у нее пропал крестик и цепочка.





В ходе разбирательства оперативниками было установлено, что вечером 13 апреля девушка, находясь в одном из столичных клубов, познакомилась с 41-летним мужчиной. Употребив некоторое количество спиртных напитков, пара отправилась в гостиницу к иностранцу, где общение продолжилось.





Проведя в гостях некоторое время, девушка решила поехать домой. Наутро по месту жительства она обнаружила пропажу золотого крестика и золотой цепочки. Вернувшись в гостиницу к иностранцу и узнав, что тот уже съехал, а в номере украшений не нашлось, девушка обратилась в милицию.





Некоторое время спустя мужчина был задержан в Гомеле . При этом при себе у него были обнаружены те самые крестик, инкрустированный бриллиантами, и цепочка.





Оперативникам он пояснил, что девушка сама забыла украшения в номере, а он просто их забрал.









Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.





Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с возможной конфискацией имущества.







