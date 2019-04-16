Клуб «Диалог» провел заседание, посвященное II Европейским играм

Источник материала: Виртуальный Брест

«Мы выбираем жизнь!» - под такой темой прошло заседание клуба «Диалог», организатором которого выступает Совет ветеранов Ленинского района г. Бреста (куратор – Мария Павловна Мещанчук).



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Начальник отдела спорта и подготовки резерва спортсменов Брестского облисполкома Александр Борисюк познакомил участников клуба с реализацией Государственной программы развития физкультуры и спорта в Республике Беларусь, декан факультета физического воспитания БрГУ имени А.С.Пушкина Сергей Сурков - о проведении в Минске II Европейских игр.



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Зал активно выполнял упражнения с элементами йоги, аплодировал юным артистам, спортсменам с акробатическими и другими номерами.