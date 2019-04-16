Сочинение школьника из Могилева представит Беларусь на конкурсе в Швейцарии

РУП «Белпочта» подвело итоги XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра.

16 апреля 2019 года состоялось заседание комиссии по подведению итогов XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. В этом году школьники писали сочинение о своем герое, сообщает сайт РУП "Белпочта".

Международный молодежный конкурс сочинений эпистолярного жанра, который ежегодно проводится Международным Бюро Всемирного почтового союза, был учрежден Токийским конгрессом в 1969 г., официально проводится с 1971 года. С тех пор в нем участвуют миллионы молодых людей в возрасте до 15 лет со всего мира.

РУП «Белпочта» проводит конкурс на протяжении 23 лет. Ежегодно в нем принимают участие около 1500 сочинений, присланных из всех уголков нашей страны. За этот период в конкурсе белорусские молодые авторы завоевали одну золотую, две серебряные, одну бронзовую медали и три поощрительные премии.

Конкурс является прекрасной возможностью возрождения традиций написания сочинений как самостоятельной творческой работы, повышает уровень грамотности ребят благодаря умению формулировать и выражать свои мысли, способствует совершенствованию языковых знаний детей и молодежи.

По итогам республиканского этапа Конкурса первое место присуждено Владимиру Грабареву, ученику средней школы №18 г. Могилева. Работа победителя XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений представит нашу страну на 48-м Международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра 2019 года в Швейцарии в городе Берн.