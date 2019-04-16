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Сочинение школьника из Могилева представит Беларусь на конкурсе в Швейцарии

17.04.2019 16:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сочинение школьника из Могилева представит Беларусь на конкурсе в Швейцарии
Фото из открытых источников

РУП «Белпочта» подвело итоги XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра.

16 апреля 2019 года состоялось заседание комиссии по подведению итогов XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. В этом году школьники писали сочинение о своем герое, сообщает сайт РУП "Белпочта".

Международный молодежный конкурс сочинений эпистолярного жанра, который ежегодно проводится Международным Бюро Всемирного почтового союза, был учрежден Токийским конгрессом в 1969 г., официально проводится с 1971 года. С тех пор в нем участвуют миллионы молодых людей в возрасте до 15 лет со всего мира.

РУП «Белпочта» проводит конкурс на протяжении 23 лет. Ежегодно в нем принимают участие около 1500 сочинений, присланных из всех уголков нашей страны. За этот период в конкурсе белорусские молодые авторы завоевали одну золотую, две серебряные, одну бронзовую медали и три поощрительные премии.

Конкурс является прекрасной возможностью возрождения традиций написания сочинений как самостоятельной творческой работы, повышает уровень грамотности ребят благодаря умению формулировать и выражать свои мысли, способствует совершенствованию языковых знаний детей и молодежи.

По итогам республиканского этапа Конкурса первое место присуждено Владимиру Грабареву, ученику средней школы №18 г. Могилева.   Работа победителя XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений представит нашу страну на 48-м Международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра 2019 года в Швейцарии в городе Берн.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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16 апреля 2019 года состоялось заседание комиссии по подведению итогов XXIII Белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра.
 
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