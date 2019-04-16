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Посетить кладбища в зоне отчуждения без пропусков можно будет 4-7 мая

17.04.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Посетить кладбища в зоне отчуждения без пропусков можно будет 4-7 мая
Фото из открытых источников

В Беларуси 7 мая Радуница. Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения и отселения на время будет разрешен без пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. "Беспропускной порядок будет действовать с 4 по 7 мая, а также дополнительно 2 мая на территории Наровлянского района и 28 апреля на территории Ветковского района Гомельской области. Пребывание разрешается с 9.00 до 17.00", - проинформировали в администрации. В другие дни для въезда на указанные территории необходимо получить пропуск.

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Для посещения кладбищ в эти дни гражданам Беларуси и иностранцам необходимо иметь с собой и предъявить по требованию паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство при передвижении на нем. Расположенные на территории радиационно-экологического заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области кладбища одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранцев необходимо дополнительно получить пропуск в погранзону в территориальных органах пограничной службы.

Въезжать на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника необходимо только через контрольно-пропускные пункты. При выезде из заповедника будет производиться радиационный контроль. "Необходимо выполнять элементарные правила радиационной безопасности. Следует помнить, что основное количество радионуклидов находится в верхнем слое почвы, лесной подстилке, мхе, коре деревьев, поэтому при проведении работ по благоустройству могил необходимо использовать простейшие средства защиты - марлевые повязки, перчатки. По окончании работ верхнюю одежду следует тщательно вытряхнуть, открытые участки тела вымыть привезенной с собой водой. После уборки могил образовавшийся мусор необходимо складировать в специально оборудованных местах", - напомнили в администрации.

Разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой растительности строго запрещены. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, а на территории радиоактивного загрязнения он способен нанести значительный ущерб как окружающей среде, так и здоровью граждан. Запрещается и отклоняться от маршрута движения, повреждать или переносить знаки радиационной опасности, пользоваться водой из открытых источников, собирать дикорастущие растения. Запрещены охота и рыбалка.

"Особое внимание необходимо уделить детям. Они не должны оставаться без присмотра взрослых, так как на покинутых землях рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травой ямах или упасть в шахты заброшенных колодцев", - подчеркнули в администрации.-0-

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения без пропусков будет разрешен 4-7 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию зон отчуждения и отселения МЧС...
 
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