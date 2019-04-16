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МАЗ пережил «блэкаут». И все же белорусы идут четверыми на ралли в Африке

17.04.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские гонщики с переменным успехом закончили четвертый день ралли-рейда Morocco Desert Challenge. Капотный МАЗ, которым управляет Сергей Вязович, показал четвертое время, а его партнер по команде Алексей Вишневский вошел в двадцатку.


Четвертый этап состоял из скоростных участков и жесткого бездорожья. Трасса проходила в живописной местности, но едва ли гонщикам удалось полюбоваться ландшафтами — сложно пришлось и пилотам, и штурманам. Капотный МАЗ лидировал большую часть маршрута, но ближе к финишу в машине лопнул патрубок — пришлось остановиться на ремонт.

Из-за небольшой поломки Сергей Вязович финишировал лишь на четвертом месте, проехав спецучасток за 5 часов 24 минуты. Победителем заезда стал голландец Тон ван Генухтен, потративший на трассе на 17 минут меньше. В генеральной классификации экипаж «МАЗ-СПОРТавто» занимает четвертую строчку и отстает от лидера гонки — Петера Верслёйса — на 6 минут.


«Мы традиционно едем в самом высоком темпе среди грузовиков. На предыдущем этапе долгое время лидировали с солидным преимуществом, но неожиданно перегорел предохранитель, из-за чего потеряли электричество — это отняло у нас около 10 минут. В текущем заезде из-за сильных вибраций лопнул патрубок наддува. Мы потеряли немного времени, но это не так страшно — еще половина гонки впереди», — рассказал руководитель команды Сергей Вязович.


Алексей Вишневский проколол за день три колеса и оказался 14-м. Его время — 5 часов 58 минут, а отставание — 50 минут. Почти столько же белорусский экипаж проигрывает и в общем зачете, находясь на восьмой позиции.

Пятый спецучасток растянется на 308 км. Гонщиков ожидают зыбучие пески и море дюн. Организаторы обещают серьезные испытания для пилотов и техники.

Ралли-рейд Morocco Desert Challenge проходит в Марокко с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегает по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий — дюны, «феш-феш» и высохшие русла рек. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов. Марафон отличает отсутствие лиазонов: «боевые» отрезки начинаются сразу с бивуаков.

 
 
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Четвертый этам ралли-рейда Марокко сложился для белорусской команды не самым удачным образом. Три прокола у Алексея Вишневского и лопнувший патрубок у Сергея...
 
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