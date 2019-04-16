Жительницу Омска заставили платить налог с букета от мэрии, который ей подарили в роддоме

Источник материала: Tut.by

Жительницу Омска Санию Абдуллину принуждают заплатить налог за букет, врученный чиновницей мэрии. Букетом и сертификатом в магазин администрация поздравила маму самого первого в наступившем 2019 году жителя Омска, сообщает издание «Сибирь.Реалии».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В палате представительница мэрии под запись телекамер поздравила Санию с рождением первого в 2019 году жителя Омска, вручила красивый букет и пакет с подарочными сертификатами в дорогой детский магазин на 20 тысяч российских рублей (около 655 белорусских рублей в пересчете).

Через четыре месяца семья Абдуллиных получила уведомление о необходимости заплатить до 15 июля 2020 года 2,3 тыс. рублей (75 белорусских рублей) налога с сертификата и букета — сам подарок чиновники оценили в 22 тыс. рублей (около 720 белорусских рублей). В письме мэрии сообщается, что за подарок стоимостью выше 4 тыс. рублей, по закону, следует уплатить налог, а сам подарок упомянут в качестве «дохода».

В мэрии Омска заявили, что заранее предупреждали женщину о необходимости уплатить налог, и она даже расписалась в документе, подтверждая согласие выполнить закон. «Да заплатим мы эти 2 тысячи, не обеднеем. Но, во-первых, это неправда, что меня уведомили заранее: расписаться меня попросили „под подтверждением о получении подарка“, иначе я бы его попросту не взяла. А во-вторых, ну это просто обидная ситуация. И букет — какой это доход?» — сообщила редакции «Сибирь.Реалии» Сания Абдуллина.