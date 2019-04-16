Появился благотворительный номер МТС для помощи Андрею Леончику

Источник материала: Слуцк Город





Вслед за благотворительным счётом в банке открылся благотворительный номер телефона для помощи Андрею Леончику с диагнозом «травматическая болезнь спинного мозга вследствие оскольчатого перелома позвонка С5». Об этом сообщила журналист Ольга Кононович, которая поддерживает связь с семьёй Леончик и занимается помощью парню.

Теперь для того, чтобы помочь Андрею, можно просто пополнить баланс номера МТС +375(33)690-93-46.

Также случчане стали переводить деньги на благотворительный счёт парня. Например, водители «Экспресс 777» перевели 40 рублей, поступают и другие суммы - кто сколько может.





Случчанин Николай Листопад с Ольгой Кононович занялись изготовлением листовок и начали договариваться о размещении урн для сбора средств в Михайловской церкви и храме при воинской части в 1-м городке.

Как минимум, всё, что происходит сейчас - это уже маленькая победа: к Андрею Леончику приходят гости, многие пишут парню в соцсетях, другие предлагают всевозможную помощь. Человек, оставшийся один на один со своей проблемой, почувствовал поддержку и участие, у него появились новые надежды и планы. Мама парня Зинаида Леончик сейчас подаёт документы на строительство социального жилья.

Напомним, неделю назад на SlutskGorod появилась резонансная публикация о жизненной истории Андрея. Спустя пол года уговоров парень согласился дать интервью, но не просил о помощи, поскольку винил в случившемся только себя.



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