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Появился благотворительный номер МТС для помощи Андрею Леончику
17.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Вслед за
Теперь для того, чтобы помочь Андрею, можно просто пополнить баланс номера МТС +375(33)690-93-46.
Также случчане стали переводить деньги на благотворительный счёт парня. Например, водители «Экспресс 777» перевели 40 рублей, поступают и другие суммы - кто сколько может.
Случчанин Николай Листопад с Ольгой Кононович занялись изготовлением листовок и начали договариваться о размещении урн для сбора средств в Михайловской церкви и храме при воинской части в 1-м городке.
Как минимум, всё, что происходит сейчас - это уже маленькая победа: к Андрею Леончику приходят гости, многие пишут парню в соцсетях, другие предлагают всевозможную помощь. Человек, оставшийся один на один со своей проблемой, почувствовал поддержку и участие, у него появились новые надежды и планы. Мама парня Зинаида Леончик сейчас подаёт документы на строительство социального жилья.
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Вслед за благотворительным счётом в банке открылся номер телефона для помощи Андрею Леончику с диагнозом «травматическая болезнь спинного мозга вследствие...
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