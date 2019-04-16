Безопасность на воде

Источник материала: Асiповiцкi край

По статистике самыми распространенными нарушениями у судовладельцев являются: отсутствие регистрации маломерных судов, технического освидетельствования, спасательных жилетов, превышение пассажировместимости, не у всех судовладельцев имеется удостоверение на право управления маломерным судном свыше 5 л.с.

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, владелец маломерного судна (катера, моторной лодки, гидроциклы) обязан зарегистрировать и получить судовой билет в государственном учреждении «Государственная инспекция по маломерным судам Могилевской области», пройти техническое освидетельствование до начала и в процессе его эксплуатации и обучение с проверкой знаний правил управления моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3.7 киловатт (5 лошадиных сил) и получить соответствующее удостоверение.

Могилевский участок ГИМС регулярно проводит набор в группы по обучению правилам управления. Всю информацию по вопросам деятельности Могилевского участка ГИМС Вы сможете получить по адресу: г. Могилев ул. 30 лет Победы д. 5; тел.8(0222)729489.