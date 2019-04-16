ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безопасность на воде

17.04.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

По статистике самыми распространенными нарушениями у судовладельцев являются: отсутствие регистрации маломерных судов, технического освидетельствования, спасательных жилетов, превышение пассажировместимости, не у всех судовладельцев имеется удостоверение на право управления маломерным судном свыше 5 л.с.

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, владелец маломерного судна (катера, моторной лодки, гидроциклы) обязан зарегистрировать и получить судовой билет в государственном учреждении «Государственная инспекция по маломерным судам Могилевской области», пройти техническое освидетельствование до начала и в процессе его эксплуатации и обучение с проверкой знаний правил управления моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3.7 киловатт (5 лошадиных сил) и получить соответствующее удостоверение.

Могилевский участок ГИМС регулярно проводит набор в группы по обучению правилам управления. Всю информацию по вопросам деятельности Могилевского участка ГИМС Вы сможете получить по адресу: г. Могилев ул. 30 лет Победы д. 5; тел.8(0222)729489.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике самыми распространенными нарушениями у судовладельцев являются: отсутствие регистрации маломерных судов, технического освидетельствования,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появился благотворительный номер МТС для помощи Андрею Леончику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика