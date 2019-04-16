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Беларус создал дизайн «китайской Tesla». И ее презентовали в Шанхае

17.04.2019 15:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларус Андрей Трофимчук стал дизайнером внешнего вида автомобиля Hanteng Red One, или, как его называют, «китайской Tesla». Презентация прошла в Шанхае. Об этом сообщает auto.mail.ru.



Трофимчук известен тем, что работал над экстерьером «Ё-мобиля», который в свое время вызвал бурю негодования за счет своего названия и пиара. Теперь он взялся за марку Hanteng: ее считают аутсайдером китайского рынка, а продажи кроссовера Х7 пока не оправдывают ожидания. Ставку сделали на дизайн: пока разработчики представили только концепт, а серийное авто появится через год.  





Есть информация, что китайцы нарочно попросили беларуса сделать Hanteng Red One более ярким, чем обычно: все для более эффектного дебюта. Говорят, пропорции машин, которые выпустят на рынок, изменятся (на данные момент колеса слишком большие, а база – длинная), но общий образ не поменяется. То, что на фотографиях, – макет: стекла затонировали, потому что салон сделать не успели. Как пишет drom.ru, название Hanteng Red One, вполне вероятно, оставят прежним, но перейдут на полноценные зеркала заднего вида.





Выпустят же две разные модификации: одну бензиновую, другую – электрическую. Машина с ДВС будет переднеприводной, а мотор – лицензионный, Mitsubishi 4G63S4T,  2.0 литра, турбо, мощностью 190 лошадиных сил. Такой уже ставится на модель Hanteng X7. С Tesla его породнит тяговая батарея: ее также расположат единым модулем в нижней части пола.

Фото обложки: auto.mail.ru.

 
 
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Беларус Андрей Трофимчук стал дизайнером внешнего вида автомобиля Hanteng Red One, или, как его называют, «китайской Tesla». Презентация прошла в Шанхае. Об этом сообщает...
 
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