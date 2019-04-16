Условия для стартапов в Минске намного хуже, чем в столицах соседних стран

Источник материала: KYKY

Компания Startup Blink провела анализ экосистем для стартапов в разных городах мира и поделилась результатами. Минск оказался на 181-м месте: это на 19 позиций хуже, чем в прошлом году.



Как составляли рейтинг



Для рейтинга учитывали следующие факторы:



• количество стартапов;

• их успешность;

• благоприятность бизнес-среды для стартап-экосистем.



Позицию того или иного города алгоритм Startup Blink определил автоматически, она зависела от развитотасти локальной экосистемы. Владельцы стартапов бесплатно вносили проекты в базу данных компании, но все в обязательном порядке проходили верификацию. На данный момент интерактивная карта объединяет около 62 тысяч стартапов со всех уголков планеты.



Результаты

Тройка лидеров – Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Они получили золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно, не изменив результатов двухлетней давности. Замыкают пятерки лидеров Лос-Анджелес и Бостон – последний вырос на один пункт, в сравнении с 2017 годом.

Беларуси дали 181-е место. Столицы стран-соседей показали себя куда лучше: Москва – на десятом месте, Киев – на 34-ом (вырос на 29 пунктов), Вильнюс – на 85-м, Варшава – на 45-м, Рига – на 100-м.