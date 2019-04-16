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Условия для стартапов в Минске намного хуже, чем в столицах соседних стран
Источник материала: KYKY>
Компания Startup Blink провела анализ экосистем для стартапов в разных городах мира и
Тройка лидеров – Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Они получили золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно, не изменив результатов двухлетней давности. Замыкают пятерки лидеров Лос-Анджелес и Бостон – последний вырос на один пункт, в сравнении с 2017 годом.
Беларуси дали 181-е место. Столицы стран-соседей показали себя куда лучше: Москва – на десятом месте, Киев – на 34-ом (вырос на 29 пунктов), Вильнюс – на 85-м, Варшава – на 45-м, Рига – на 100-м.
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