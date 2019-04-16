Сенсация: в Украине нашли могильную плиту Яна Борщевского

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В начале 2000-х собственник подворья в Чуднове начал проводить газопровод и выкопал чугунную плиту. От ржавчины не было видно, что на ней написано. Она весит 30-35 килограммов.





17 лет плита просто стояла во дворе, пока собственник не решил зацементировать двор, а для экономии цемента положил плиту. Под влиянием погоды ржавчина сошла с плиты, но хозяева подумали, что это немецкий язык, и не стали переводить.





15 апреля плитой заинтересовалась дочь хозяев, которая стала искать аналог имени с плиты в интернете и обнаружила, что плита может принадлежать писателю Яну Борщевскому.





На могильной плиты надпись по-польски:





"Почитатель Бога, природы и людей.

Писатель вдохновения и чувства.

Жил достойно 70 лет".

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Галина Творонович сказала Свабодзе , что вполне возможно, что эта плита с могилы Яна Борщевского, потому что тот действительно последние годы жил в Чуднове. Исследовательница белорусской литературы из Белостокасказала, что вполне возможно, что эта плита с могилы Яна Борщевского, потому что тот действительно последние годы жил в Чуднове.



Стало известно, когда родился Борщевский?





Надгробная плита Борщевского - научная сенсация, которая проливает свет на год рождения писателя.





В исторических и литературоведческих источниках до сих пор не быдо определенной даты рождения писателя.





По библиографическому словарю «Белорусские писатели» дата рождения Яна Борщевского неопределенная: 1794, 1790 или 1796 год. Если верить надгробной плите, которая свидетельствует, что Борщевский жил 70 лет и умер в 1851 году, то следует, что он родился в 1780 или 1781-м.





Историк белорусской литературы и культуры Адам Мальдис по этому поводу сказал, что обычно, когда ставили памятники, не ошибались:





«Поэтому я бы не ставил под сомнение эти цифры. Но, чтобы сказать определенно, чтобы поставить здесь точку, нужно было бы найти архивные документы на этот счет. Но вряд ли это возможно».









Кто такой Ян Борщевский





Ян Борщевский - белорусский писатель, один из основателей современной белорусской литературы, родился в Полоцком уезде.





Его наиболее известное произведение - «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» - написано по-польски. Жил и работал в Петербурге, к 1850 году переехал жить в Чуднов, где и умер от туберкулеза.