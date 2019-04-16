ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 15 лет лишения свободы - в Минске судят совладельца модных баров Влада Бриштеля

17.04.2019 15:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении совладельца ряда модных минских кафе Владислава Бриштеля. Он обвиняется в распространении особо опасного психотропа.

До 15 лет лишения свободы - в Минске судят совладельца модных баров Влада Бриштеля
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как было установлено в суде, обвиняемый уже был ранее судим, приговорен к трем годам лишения свободы, отбыл год и освободился.

На вопрос суда о том, какое у него образование, Бриштель ответил: "блестящее". Потом на уточняющий вопрос он сказал, что полностью закончил девять классов и больше нигде не учился. Родился он в одной из деревень Кобринского района. 

Поддержать Бриштеля в суде пришли многочисленные друзья и родственники, некоторые из них требовали удалить журналистов из зала, не смотря на то, что дело рассматривается в открытом режиме.

Прокурор зачитывала обвинение Бриштелю в течение около получаса. По словам гособвинителя, Бриштель, действуя из корыстных побуждений, совершил более 20 закладок особо опасного психотропа на территории Минска.

Бриштель признал вину в полном объеме и согласился давать показания в суде. Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что на протяжении нескольких лет систематически употреблял наркотики, потом в 2012 году прекратил.

"Практически нет, были случаи, что употреблял эпизодически. Несколько раз в год", – ответил он на вопрос прокурора, как часто он употреблял наркотики после 2012-го.

В суде он сообщил, что приобрел наркотики через интернет, списавшись посредством популярного мессенджера с продавцом.

"Сначала я хотел купить марихуану, но у продавца не было марихуаны и он предложил психотроп", – сказал обвиняемый.

За психотропы он рассчитывался биткоинами и другими криптовалютами.

"На 500 рублей купил биткоины и рассчитался", – сказал он, уточнив, что продавец сообщил ему номер электронного кошелька.

Затем обвиняемый прервал допрос и попросил изложить свои показания в виде свободного рассказа. Их он подготовил заранее и зачитал из тетради. Из этих показаний следует, что он употреблял наркотики с 12 лет (до 2012 года). 


Он также сообщил, что на стадии предварительного расследования сотрудничал со следствием. Обвиняемый сообщил, что совершил преступление из-за сложной жизненной ситуации.

Он попросил суд учесть данные обстоятельства, а также то, что у него на иждивении находится несовершеннолетний  ребенок. Он попросил назначить ему минимально возможное наказание.

После того, как обвиняемый зачитал свои показания, прокурор продолжила допрос. Отвечая на вопрос о том, для чего он приобрел весы, Бриштель сообщил, что у него сестра профессионально занимается маникюром и он купил весы, чтобы взвешивать расходные материалы: гель-лак, основу.

"Чтобы взвешивать баночки", – добавил обвиняемый.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении совладельца ряда модных минских кафе Владислава Бриштеля. Он обвиняется в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто победит в конкурсе бизнес-идей по предпринимательству «От А до Я»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумочка через плечо женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика