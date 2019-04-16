До 15 лет лишения свободы - в Минске судят совладельца модных баров Влада Бриштеля

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.





Как было установлено в суде, обвиняемый уже был ранее судим, приговорен к трем годам лишения свободы, отбыл год и освободился.





На вопрос суда о том, какое у него образование, Бриштель ответил: "блестящее". Потом на уточняющий вопрос он сказал, что полностью закончил девять классов и больше нигде не учился. Родился он в одной из деревень Кобринского района.





Поддержать Бриштеля в суде пришли многочисленные друзья и родственники, некоторые из них требовали удалить журналистов из зала, не смотря на то, что дело рассматривается в открытом режиме.





Прокурор зачитывала обвинение Бриштелю в течение около получаса. По словам гособвинителя, Бриштель, действуя из корыстных побуждений, совершил более 20 закладок особо опасного психотропа на территории Минска.





Бриштель признал вину в полном объеме и согласился давать показания в суде. Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что на протяжении нескольких лет систематически употреблял наркотики, потом в 2012 году прекратил.





"Практически нет, были случаи, что употреблял эпизодически. Несколько раз в год", – ответил он на вопрос прокурора, как часто он употреблял наркотики после 2012-го.





В суде он сообщил, что приобрел наркотики через интернет, списавшись посредством популярного мессенджера с продавцом.





"Сначала я хотел купить марихуану, но у продавца не было марихуаны и он предложил психотроп", – сказал обвиняемый.





За психотропы он рассчитывался биткоинами и другими криптовалютами.





"На 500 рублей купил биткоины и рассчитался", – сказал он, уточнив, что продавец сообщил ему номер электронного кошелька.





Затем обвиняемый прервал допрос и попросил изложить свои показания в виде свободного рассказа. Их он подготовил заранее и зачитал из тетради. Из этих показаний следует, что он употреблял наркотики с 12 лет (до 2012 года).









Он также сообщил, что на стадии предварительного расследования сотрудничал со следствием. Обвиняемый сообщил, что совершил преступление из-за сложной жизненной ситуации.





Он попросил суд учесть данные обстоятельства, а также то, что у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Он попросил назначить ему минимально возможное наказание.





После того, как обвиняемый зачитал свои показания, прокурор продолжила допрос. Отвечая на вопрос о том, для чего он приобрел весы, Бриштель сообщил, что у него сестра профессионально занимается маникюром и он купил весы, чтобы взвешивать расходные материалы: гель-лак, основу.





"Чтобы взвешивать баночки", – добавил обвиняемый.