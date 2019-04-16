"Уклониста" задержали в аэропорту

Около 6 часов утра на авиарейсе «Нур-Султан-Минск» был задержан 23-летний белорус, в отношении которого возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на воинскую службу.





В 17 часов при оформлении рейса, следующего в Тель-Авив, выявлен гражданин России, подозреваемый в убийстве. Мужчина скрывался от правоохранительных органов РФ.



