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Зеленского избили и ограбили в собственном доме

17.04.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Зеленский попал в очень неприятную ситуацию в Ростовской области (Российская Федерация) – его жестоко избили и ограбили.



Про случай, произошедший с полным тезкой кандидата в президенты Украины, написали местные СМИ.

На данный момент не сообщается ни возраст потерпевшего, ни точные обстоятельства произошедшего. Не найти в сети и фотографий потерпевшего. Известно лишь, что он является полным тезкой кандидата в президенты Украины, известного шоумена и лидера политической партии «Слуга народа».

Представители правоохранительных органов РФ сообщили, что Владимир Зеленский пострадал от действий неизвестных сегодня, семнадцатого апреля. Он был избит в собственном доме, после чего доставлен в тяжелом состоянии в местный госпиталь. Кроме того, у пострадавшего украли внушительную сумму – двести тысяч российских рублей.

«Два преступника в масках проникли в дом жителя Мартыновского района Владимира Зеленского, связали его, избили и похитили у него 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению», — заявили в правоохранительных органах.


Портал «Акценты» напоминает о том, что с Владимиром Зеленским, который готовится ко второму туру президентских выборов в Украине, все в порядке. 



 
 
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Владимир Зеленский попал в очень неприятную ситуацию в Ростовской области (Российская Федерация) – его жестоко избили и ограбили.
 
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