







Про случай, произошедший с полным тезкой кандидата в президенты Украины, написали местные СМИ.





На данный момент не сообщается ни возраст потерпевшего, ни точные обстоятельства произошедшего. Не найти в сети и фотографий потерпевшего. Известно лишь, что он является полным тезкой кандидата в президенты Украины, известного шоумена и лидера политической партии «Слуга народа».





Представители правоохранительных органов РФ сообщили, что Владимир Зеленский пострадал от действий неизвестных сегодня, семнадцатого апреля. Он был избит в собственном доме, после чего доставлен в тяжелом состоянии в местный госпиталь. Кроме того, у пострадавшего украли внушительную сумму – двести тысяч российских рублей.





«Два преступника в масках проникли в дом жителя Мартыновского района Владимира Зеленского, связали его, избили и похитили у него 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению», — заявили в правоохранительных органах.









«Акценты» напоминает о том, что с Владимиром Зеленским, который готовится ко второму туру президентских выборов в Украине, все в порядке. Порталнапоминает о том, что с Владимиром Зеленским, который готовится ко второму туру президентских выборов в Украине, все в порядке.







