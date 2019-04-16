Как пробить потолок, или 9 преград на пути к вашему повышению на работе

Источник материала: Ежедневник



фото: stanimirkaragiozov.blogspot.com

Когда непонятно, как и куда расти в профессиональном плане, когда вокруг болото, рутина и застой, пора задуматься - а что, собственно, мешает вашему продвижению?

Преграда № 1. Доводить все до идеала

Нас воспитывают в режиме перфекционизма. Сначала нужно приносить в дневнике хорошие оценки, потом поступить в хороший университет, затем найти престижную работу и тд. Перфекционизм нередко приводит к полному застою и страху сделать ошибку.

Мы привыкаем доводить все до совершенства и боимся идти на риск. А добиваться успеха — это всегда рискованная затея.

Перфекционизм и риск — это противоположные качества. С одной стороны полный контроль над ситуацией, с другой — «отпускание» ее.

До совершенства можно довести только ваш уровень стресса, потому что контролировать все невозможно, а улучшать можно до бесконечности.

Настоящий лидер должен принимать промахи и оплошности. Помните, что ошибки будут всегда, но без них нет роста.

Преграда 2. Преуменьшение своих достижений

Если вас не слышат, вероятнее всего, потому что вы демонстрируете свою неуверенность.

Вспомните, как рассказываете об успешном деле. Если говорите: «Мы с другими сотрудниками», а успех проекта лежит полностью на вас, значит занижаете свои достижения.

Фразы «я просто», «да я только немного помог» говорите не вы, а ваша неуверенность.

Не бойтесь смело заявить, что именно вы сделали, чтобы все получилось.

Другое проявление этой преграды — полное утаивание своих заслуг. Многим тяжело рассказывать о своих успехах, потому что они боятся хвастовства. Но стесняться своих заслуг намного хуже.

Молчать о своих успешных проектах — это закрыть вход к более высокой должности. Не умалчивайте свои достижения тогда, когда стоит о них говорить.

Преграда 3 Желание нравиться всем

Если стремитесь всем угодить и сделать работу за других, значит действуете в ущерб себе.

Умение брать ответственность — важное качество, но не менее важное — делиться ответственностью. Давно известно, что угодить всем невозможно, но многие все равно пытаются преуспеть в этом.

Представьте руководителя, который продолжает выполнять свои обязанности с прошлой должности. Какое отношение к нему будет у его новых подчиненных?

Научитесь говорить нет и делегируйте задачи. Иначе карьере выше не стать.

Преграда 4. Фанатичная лояльность

Сколько классных профессионалов занимали бы руководящие должности, если бы не их преданность коллективу. Верность своей команде — это хорошо, но до момента, пока она не мешает заслуженному карьерному росту.

Потенциальный руководитель не хочет оставлять свой коллектив из-за страха, что они не справятся без него. И принимает решение остаться на том же месте.

Оставить команду — это сложное решение, но вы всегда должны помнить о своих интересах и о развитии компании.

Преграда 5. Переоценка личных компетенций

Хорошо разбираться в своей профессии — недостаточный повод для новой должности. Чтобы просить повышения, нужно не только отлично выполнять свои обязанности, но и владеть большим объемом дополнительной информации. Если вы хотите стать руководителем, вам еще пригодится умение руководить и делегировать.

Оценить самостоятельно свою компетентность довольно сложно, поэтому обратитесь за помощью к коллегам. Попросите указать на пробелы в вашей работе и сильные стороны.

Преграда 6. Не использовать связи

Сотня полезных контактов в вашем телефоне ничего не стоит, если вы не умеет ими пользоваться. Многие люди боятся просить об услуге или помощи, потому что воспринимают это как манипуляцию. Это большая ошибка.

Лучше представить это взаимовыгодным обменом. Вы можете попросить поддержки даже у человека, которого видели раз в жизни, и предложить ему за это свою услугу. Важно, чтобы обе стороны понимали взаимную выгоду.

Преграда 7. Излишняя эмоциональность

Этот пункт больше относится к бизнес-вумен. Традиционно считается, что женщина более эмоциональна, открыта и многословна. В основе большинства организаций лежат: сдержанность, простота и стремление к ясности.

Если вы любительница (или любитель!) посплетничать или говорить много и долго, подумайте, прежде чем начать дискуссию.

Преграда 8. Надеяться на чудо

Если думаете, что вашу качественную работу заметят в любом случае и вознаградят, вы ошибаетесь.

Даже самому бомбическому товару нужна реклама. Недостаточно делать работу хорошо. Если хотите, чтобы вас заметили, научитесь правильно преподносить результаты своего труда.

Представьте, что встретили в коридоре офиса генерального директора. Он спрашивает: «Как дела, что нового?». Это ваш звездный час. У вас есть несколько мгновений, чтобы рассказать о себе и своей работе в двух предложениях.

Что вы скажете?

Преграда 9. Зацикливание на неудачах

Винить обстоятельства или окружающих в ваших ошибках неправильно, но намного хуже постоянно обвинять себя и прокручивать ту или иную ситуацию в голове.

«Пережевывание» неудач и ошибок приводит к стрессу, а найти выход из ситуации становится невозможным.

Когда сложно забыть о своей ошибке, переключитесь на другую тему, или переступите через эту ситуацию и идите дальше. Там впереди повышение. Нет времени останавливаться.

Именно эти девять преград не дают вам профессионально развиваться. Планомерно избавляйтесь от них, чтобы подниматься по карьерной лестнице и получить повышение.

МИФ , по материалам книг «Привычки лидера», «45 татуировок менеджера», «Быть начальником — это нормально» , «Не работайте с м*даками».