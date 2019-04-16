Мы – за чистоту!

Источник материала: Кобринский вестник

В рамках общереспубликанского молодежного проекта «#ЗаДело!» активисты Кобринского РК ОО «БРСМ» в лице учащихся СШ №6 г. Кобрина и членов первички Кобринского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь приняли участие в акции «Чистый берег».





12 апреля берег Мухавца оживился. Волонтеры, вооружившись перчатками и большими пакетами, наводили порядок на участке от Ледовой арены до здания Кобринского гортопсбыта.

– Возможно, что после участия в подобных акциях ребята, прежде чем выбросить мусор на улице или оставить его после отдыха в лесу или на речке, подумают, – говорит первый секретарь Кобринского РК ОО «БРСМ» Марина Полевода.







Ксения АЛИЗАР.

НА ФОТО автора: ход уборки.