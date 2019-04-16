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Как выбрать брокера, которому можно смело доверять

17.04.2019 17:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как выбрать брокера, которому можно смело доверять
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Кто такой брокер

Как правило, все сделки с ценными бумагами совершаются при участии брокера: он помогает приобретать или продавать облигации будет это сделка на биржевом или внебиржевом рынке, на основании заключенных договоров комиссий либо поручения. Брокером может быть как банк, так и любое юридическое лицо, главное – это наличие специальной лицензии.

Биржевые сделки у нас в стране совершаются только на Белорусской валютно-фондовой бирже и только брокерами. Здесь все ясно: без участия профессионального игрока рынка покупатели и продавцы облигаций самостоятельно не могут проводить операции.

Не обойтись без помощи брокера и при заключении договоров на внебиржевом рынке. В этом случае покупатель и продавец напрямую и без посредников заключают договор купли-продажи облигаций. Что же делает брокер? Он проверяет сделку на соответствие законодательству, регистрирует ее во внебиржевой секции Белорусской валютно-фондовой биржи и заверяет договор своей подписью.

 
 
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Если вы решили инвестировать в ценные бумаги, то однозначно встретитесь с брокером. Он ваши руки на фондовом рынке, а это значит, что выбор брокера такая же...
 
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