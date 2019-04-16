Источник материала: Myfin



Новые условия оформления кипрского гражданства: все, что нужно знать инвестору

Суть реформы

Решение об изменении условий оформления кипрского гражданства было принято на основе анализа результатов программы за последние 5 лет, с учетом требований представителей ЕС. По словам министра финансов Кипра, пока что программа инвестиционного гражданства положительно отразилась только на строительной отрасли государства.

За последние 5 лет было одобрено 1864 заявки на общую сумму более 6.5 млрд евро, большая часть из которых осела именно в строительной сфере. Так, местные жители не ощутили никаких существенных изменений. Чтобы распределить иностранные инвестиции более равномерно и улучшить жизнь коренного населения, правительство ввело для каждого претендента на гражданство обязательные невозвратные взносы в государственные фонды.