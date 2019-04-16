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Новые условия оформления кипрского гражданства: все, что нужно знать инвестору
Источник материала: Myfin
Суть реформы
Решение об изменении условий
За последние 5 лет было одобрено 1864 заявки на общую сумму более 6.5 млрд евро, большая часть из которых осела именно в строительной сфере. Так, местные жители не ощутили никаких существенных изменений. Чтобы распределить иностранные инвестиции более равномерно и улучшить жизнь коренного населения, правительство ввело для каждого претендента на гражданство обязательные невозвратные взносы в государственные фонды.
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Эксперты Иммигрант Инвест рассказали том, как изменится процесс оформления инвестиционного гражданства Кипра после реформы 2019 года.
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