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Готовимся к свадьбе: как выбрать букет невесты?

17.04.2019 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Свадьба — торжество, на котором важна каждая деталь. Букет — один из первых в списке. Невеста не расстается с ним весь день, важно, чтобы он был идеальным! В статье мы расскажем, как составить букет невесты, которым будут любоваться все.

Содержание:

♦ Оформление свадебного букета

♦ Практические советы

♦ Поверья и приметы

Оформление свадебного букета


Гармония с образом невесты получается, если цветы подобраны на тон темнее платья.

Традиционно свадебный вариант составляется из белых цветов с добавлением зеленых листьев. К этому сочетанию добавляют нежно-сиреневые, зеленоватые, розовые нотки.

Главное, чтобы букет соответствовал образу. Если платье молочно-белое, а не белоснежное, соответствующий оттенок должен присутствовать и в композиции. Магазины цветов в Минске предлагают совершенно разные букеты. Доверяйте своему вкусу: нравятся пионы — выбирайте пионы, по душе полевые цветы — сделайте необычную композицию из подсолнухов или ромашек, нежных ландышей или фиалок.

Сейчас популярны комбинации роз с другими цветами. Добавьте к ним пионы — получите роскошную композицию с приятным нежным запахом. Идеальны сочетания роз с хризантемами, анемонами, георгинами. Удачны также сочетания пионов с ландышами, фрезиями, гортензиями. Свежие весенние варианты, которые можно рассмотреть, чтобы составить букет невесты: тюльпаны, пионовидные розы, фиалки.

Бутоны выбирайте примерно одинакового размера, близких по цвету оттенков.

Декорируйте букет невесты осокой, бергасом, аспарагусом, аспидистрой, гипсофилой.

Хотите составить букет невесты поярче? Сделайте соответствующий макияж. Иначе аксессуар будет отвлекать от вас внимание.

Практические советы


На протяжении всей свадьбы невеста ходит с букетом. Выбирайте легкий, не громоздкий вариант. Фотографироваться с большим неудобно, он занимает много места в композиции снимка, где-то влезает из кадра, перекрывает платье или лицо. От тяжелого букета быстро устанут руки.

Стебли стоит как следует обернуть пленкой, чтобы невеста не испачкала перчатки и платье. Удалите шипы, чтобы не повредить руки.

Не составляйте композицию из цветов с сильным запахом. Она долго находится в руках у невесты, может вызвать головную боль, не говоря об аллергии. Хотите лилии? Выберете из азиатских гибридов (мапира, детройт, лоллипот). У них нет ярко выраженного запаха, пыльца не сильно пачкает руки.

Отдавайте предпочтения варианту в капсуле. Вы будете уверены, что цветы не завянут на протяжении торжества.

При выборе букета сделайте поправку на температуру на улице. Для холодов подойдут морозостойкие цветы: герберы, лютики, ландыши. В жаркую пору выбирайте варианты, которые долго не вянут: гвоздики, орхидеи, ирисы. Розы и хризантемы ведут себя идеально при любой погоде.

Поверья и приметы


Свадьба — обычай, уходящий корнями глубоко в древность. Традиционное торжество в любой культуре. Считается, что в этот день каждая мелочь важна. Именно приметами, например, объясняется недопустимость выпускать из рук свадебный букет: считается, что он оберегает невесту от сглаза. В крайнем случае, можно отдать жениху или маме. 

Согласно народным поверьям, одинаковые цветы в букете невесты и на бутоньерке у жениха символизируют единение, сближение.

Что же самое важное при выборе цветов? Они должны вам нравиться, создавать правильное настроение. Когда будете решать, как составить букет невесты, не забывайте об этом! 

Магазины цветов в Минске из каталога TAM.BY предложат флористические композиции, среди которых вы найдете свой свадебный букет.

 
Теги: Минск
 
 
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