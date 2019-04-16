Источник: Главное статистическое управление Брестской области.
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Перепись населения 2019
17.04.2019 17:51 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник: Главное статистическое управление Брестской области.
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Источник: Главное статистическое управление Брестской области.
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