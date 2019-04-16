Лесик представил в видеоролике виды спорта II Европейских игр

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Талисман Лесик представил в видеоролике виды спорта, которые вошли в программу II Европейских игр, сообщили Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.- Читать полностью: https://www.belta.by/sport/view/lesik-predstavil-v-videorolike-vidy-sporta-ii-evropejskih-igr-344336-2019/%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20belta.by%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0">БЕЛТА в пресс-службе дирекции фонда.

В 52-секундном видео лисенок демонстрирует навыки в каратэ, спортивной гимнастике, велоспорте, стрельбе и других видах. Ролик предназначен для продвижения предстоящего спортивного форума среди любителей спорта.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Источник: БЕЛТА .

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