ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 100 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года

17.04.2019 16:50 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Более 100 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года

Более 100 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

С наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана активизировала работу по предупреждению и раннему обнаружению лесных пожаров. «Солнечная погода одновременно с порывистым ветром привели к тому, что лесохозяйственные учреждения уже во второй декаде марта приступили к тушению лесных пожаров. Первое возгорание на территории лесного фонда Минлесхоза было зарегистрировано уже 18 марта. А всего с начала года в лесах Беларуси произошло более 100 лесных пожаров», — рассказали в пресс-службе.

Больше всего от огня страдают леса Брестской области. По состоянию на 16 апреля, здесь было зарегистрировано 54 случая возгорания. Наиболее крупный пожар произошел в Полесском лесхозе, где 4 апреля на границе с Украиной пострадало 474 га леса. Крупные возгорания с начала пожароопасного сезона были также зафиксированы в Старобинском, Дятловском и Столинском лесхозах. Все пожары были обнаружены сотрудниками государственной лесной охраны. Для их ликвидации были приняты необходимые меры.

Наиболее частой причиной возникновения лесных пожаров является выжигание сухой растительности. «При сельхозпалах огонь зачастую переходит на лесные насаждения, в результате чего существенно страдает и лесной фонд, и природное разнообразие Беларуси. В связи с этим Министерство лесного хозяйства призывает граждан быть осторожными с огнем, не рисковать своей жизнью, здоровьем, имуществом, не наносить вред бездумными действиями окружающей среде», — отметили в пресс-службе.

В пожароопасный сезон в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках I класса возраста, на участках поврежденных лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, в местах с подсохшей травой. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в соответствии с Кодексом об административных нарушениях предусматривается вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (одна БВ составляет Br25,5). Если это нарушение повлекло за собой уничтожение или повреждение леса либо торфяников, будет наложен штраф в размере от 25 до 50 базовых величин. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 БВ.

Источник: БЕЛТА.

(Visited 4 times, 4 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 100 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. С наступлением пожароопасного
 
Новости дня
Новости разные
 
Пад Касцюковічамі перакуліўся трактар, які буксіраваў малакавоз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика