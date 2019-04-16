К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коллектив Вороновского районного центра культуры и народного творчества подготовил спектакль «Ромео и Джульетта в солдатских шинелях»

Источник материала: Вороновская газета





Премьерный показ в минувший вторник посетило более двухсот школьников.

Весна и юность так похожи. Расцвет. Нежность. Романтика. Мечты… Глядя на улыбающихся, счастливых девушек и парней, радуется душа — у них впереди вся жизнь. Вот так же смотрели с надеждой в завтрашний день и строили планы на будущее выпускники далекого 1941 года… К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коллектив районного центра культуры и народного творчества решил рассказать историю того поколения — поколения, обожженного войной. В спектакле «Ромео и Джульетта в солдатских шинелях» участники театрально-драматического кружка Центра воплотили на сцене творческую задумку автора и режиссера постановки Жанны Томукевич.



















Ощутить всю трагичность военных лет зрители смогли благодаря искренней и трогательной игре самодеятельных актеров. Наблюдая за происходящим на сцене действом, зрители даже забывали, что оттуда на них смотрят друзья и знакомые. Настолько артисты вошли в роль. Невольно и сама задумалась, что чувствовали и переживали бывшие мальчишки и девчонки, надев шинель и став в солдатский строй. И мысленно представляла, как сложилась бы жизнь выпускников 41-го, если б не война…



































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.