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К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коллектив Вороновского районного центра культуры и народного творчества подготовил спектакль «Ромео и Джульетта в солдатских шинелях»
17.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Премьерный показ в минувший вторник посетило более двухсот школьников.
Весна и юность так похожи. Расцвет. Нежность. Романтика. Мечты… Глядя на улыбающихся, счастливых девушек и парней, радуется душа — у них впереди вся жизнь. Вот так же смотрели с надеждой в завтрашний день и строили планы на будущее выпускники далекого 1941 года… К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коллектив районного центра культуры и народного творчества решил рассказать историю того поколения — поколения, обожженного войной. В спектакле «Ромео и Джульетта в солдатских шинелях» участники театрально-драматического кружка Центра воплотили на сцене творческую задумку автора и режиссера постановки Жанны Томукевич.
Ощутить всю трагичность военных лет зрители смогли благодаря искренней и трогательной игре самодеятельных актеров. Наблюдая за происходящим на сцене действом, зрители даже забывали, что оттуда на них смотрят друзья и знакомые. Настолько артисты вошли в роль. Невольно и сама задумалась, что чувствовали и переживали бывшие мальчишки и девчонки, надев шинель и став в солдатский строй. И мысленно представляла, как сложилась бы жизнь выпускников 41-го, если б не война…
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото автора.
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К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коллектив Вороновского районного центра культуры и народного творчества подготовил спектакль «Ромео и Джульетта в солдатских шинелях»
Премьерный показ в минувший вторник посетило более двухсот школьников. Весна и юность так похожи. Расцвет. Нежность. Романтика. Мечты… Глядя на улыбающихся,...
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