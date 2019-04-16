Беларусь оказалась в лидерах среди стран СНГ, Балтии и Грузии по росту цен

Беларусь с показателем 2,6% заняла второе место среди стран бывшего СССР по росту потребительских цен в первом квартале 2019 года (март к декабрю), пишет TUT.by . В данном антирейтинге Беларусь уступила лишь Узбекистану (4,3%).

Второе место Беларусь разделила с Арменией и Грузией. Более низкая была инфляция в Украине (2,4%), Молдове (2,2%), России (1,8%), Латвии (1,7%), Таджикистане (1,5%), Азербайджане (1,4%), Казахстане, Литве (по 1,3%) и Эстонии (0,3%). В Кыргызстане цены не изменились. Из Туркменистана данных нет.

По росту цен в марте Беларусь заняла девятое место (0,4%). Больший показатель зафиксирован в Узбекистане (1,2%), Латвии (1,1%), Грузии (1%), Литве, Украине (по 0,9%), Азербайджане (0,6%), Казахстане и Молдове (по 0,5%). Меньше инфляция была в России, Таджикистане, Эстонии (по 0,3%) и Армении (0,1%). В Кыргызстане цены снизились на 0,3%. В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за три месяца на 1,5% (за март – на 0,4%).

Напомним, власти прогнозируют, что инфляция в Беларуси в 2019 году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго – 3,5%, третьего – 3,7%, а в конце года – 5%.