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В Городокском районе костел, которому более ста лет, сожгли вместе с мусором
Источник материала: Партизан
В Городокском районе Витебской области сгорел деревянный католический храм святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.
Происшествие случилось днем 17 апреля в деревне Ремни. По предварительной информации, рядом сжигали мусор или, кто-то неосторожно обращался с огнем, и он перекинулся на сухую растительность, а затем — на костёл. Здание уничтожено. Никто из людей не пострадал.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
Костёл был построен в 1896 году на каменном фундаменте XVIII века. Он считался объектом историко-культурного наследия регионального значения. Храм не эксплуатировался более 30 лет, отмечает пресс-служба МЧС.
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В Городокском районе Витебской области сгорел деревянный католический храм святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Следственного...
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