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В Городокском районе костел, которому более ста лет, сожгли вместе с мусором

17.04.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Городокском районе Витебской области сгорел деревянный католический храм святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.



Происшествие случилось днем ​​17 апреля в деревне Ремни. По предварительной информации, рядом сжигали мусор или, кто-то неосторожно обращался с огнем, и он перекинулся на сухую растительность, а затем — на костёл. Здание уничтожено. Никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Костёл был построен в 1896 году на каменном фундаменте XVIII века. Он считался объектом историко-культурного наследия регионального значения. Храм не эксплуатировался более 30 лет, отмечает пресс-служба МЧС.

 
 
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В Городокском районе Витебской области сгорел деревянный католический храм святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Следственного...
 
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