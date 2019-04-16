В Городокском районе костел, которому более ста лет, сожгли вместе с мусором









Происшествие случилось днем ​​17 апреля в деревне Ремни. По предварительной информации, рядом сжигали мусор или, кто-то неосторожно обращался с огнем, и он перекинулся на сухую растительность, а затем — на костёл. Здание уничтожено. Никто из людей не пострадал.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.





Костёл был построен в 1896 году на каменном фундаменте XVIII века. Он считался объектом историко-культурного наследия регионального значения. Храм не эксплуатировался более 30 лет, отмечает пресс-служба МЧС.