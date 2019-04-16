Турецкий аналитик Джейда Каран: Лукашенко привез некий месседж Эрдогану

Sputnik Беларусь отметила, что страны стремятся построить взаимоотношения на взаимной кооперации. Турецкий аналитик Джейда Каран в интервью радиоБеларусь отметила, что страны стремятся построить взаимоотношения на взаимной кооперации.





"Конечно, это важно для обеих стран. Вы знаете, Лукашенко был здесь раньше, 23 года назад, турецкий президент посещал Беларусь более двух лет назад. Обе стороны хотят построить взаимоотношения на взаимной кооперации, взаимном интересе. Что касается экономических взаимоотношений, я предвижу новую эру, которая принесет взаимную выгоду сторонам", ― отметила Каран.





По мнению собеседницы Sputnik, визит был более нацелен на экономическую сферу, нежели на политическую, так как для Эрдогана, исходя из результатов недавно прошедших местных выборов, наступают не самые простые времена. Как известно, на местных выборах правящая партия Эрдогана проиграла в столице Турции Анкаре и ключевом для турецкого лидера Стамбуле.









"Лукашенко привез некоторый месседж, зная критику западного мира и США по турецким закупкам ЗРК в России, прозвучали слова поддержки в этом вопросе… Что касается непосредственно белорусско-турецких взаимоотношений, то это – экономика в первую очередь. Я просмотрела соглашения, которые стороны подписали. В планах ― увеличить товарооборот до 1,5 миллиарда долларов. Беларусь важна для Турции своими технологиями", ― говорит Каран.





"И еще я не могу не сказать, что для турецких граждан важно было увидеть мистера Лукашенко, посещающего Аныткабир ― мавзолей Ататюрка, где он отдал дань памяти основателю Турецкой Республики. Для жителей нашей страны это очень важный символ", ― подытожила аналитик.



