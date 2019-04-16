Александр Бухвостов: Люди массово из независимых профсоюзов не выходят

Запрещает ли белорусское законодательство членство сразу в нескольких профсоюзах?





На эти вопросы «Белорусский партизан» попросил ответить главу Свободного профсоюза металлистов Александра Бухвостова.





-- Люди из независимых профсоюзов массово не выходят! -- однозначно ответил Александр Бухвостов. – Случай на «Беларуськалии» можно назвать, скорее всего, исключением из правил. Около 400 человек на «Беларуськалии» имели двойное членство. И официальный профсоюз занял принципиальную позицию – или там, или там. Но в принципе те, кто уже пришел в независимый профсоюз, из него не выходят.





-- А почему тогда такая ситуация возникла? Почему люди сделали свой выбор в пользу официальной организации?





-- Было время, когда на «Беларуськалии» не было такого жесткого давления на людей, и они шли в независимые профсоюзы. И там был очень большой профсоюз – больше 4000 человек. Он и сейчас большой, несмотря ни на что. Такой профсоюз тронуть – очень сложно.





-- Но ведь тронули!





-- Дело в том, что устав «Белхимпрофсоюза» не предусматривает двойного членства в профсоюзных организациях. И людей поставили перед выбором. Но даже при таком раскладе далеко не все выходили! Многие остались в независимом профсоюзе. Но включился административный ресурс, на людей пытаются влиять, используя самые разные методы…









Я, кстати, не вижу большой трагедии в том, что из независимого профсоюза на «Беларуськалии» вышли люди. Это не первая наша потеря. Если брать в целом ситуацию, то на независимые профсоюзы, начиная с 1995 года, оказывается колоссальное давление, которое началось еще после забастовки на метрополитене. Были уничтожены независимые профсоюзы на МАЗе, Моторном заводе, практически на всех машиностроительных предприятиях – там остались единицы наших представителей. Так что процесс давления на независимые профсоюзы практически не прекращался. Просто сейчас очередное обострение…





Видимо, чиновников насторожило, что независимый профсоюз очень жестко добивался регистрации профсоюзной организации работников УСП «Трест» Реммонтажстрой»…





-- Сколько членов сегодня насчитывает Свободный профсоюз металлистов?





-- Около 1000 человек. Но у нас есть двойное членство – некоторые еще состоят в официальных профсоюзах. Правда, мы своих людей не афишируем. И когда людей заставляют вступать в официальный профсоюз, от нас они не уходят.





-- А в Солигорске можно было такую сх спользовать?





-- Дело в том, что там профсоюзные взносы платили через бухгалтерию. Другое дело, если бы вручную собирали… Тогда, наверное, можно было бы избежать такой ситуации. Но с другой стороны – вдумайтесь! Люди столько лет отчисляли со своей зарплаты два процента – и в официальный, и в независимый профсоюз! И это при том, что белорусы не очень любят платить взносы…





Но мы людей не светим, а тех, кто вступает в профсоюз, платят взносы не через бухгалтерию, а напрямую, через банк.









-- И одно дело, когда из твоей зарплаты, так сказать, добровольно-принудительно удерживают этот процент, и другое дело – когда ты сам перечисляешь какую-то сумму на профсоюз.





-- А так и должно быть. Профсоюзы должны создаваться сознательными рабочими, которые знают, чего хотят.





-- Белорусское законодательство сегодня позволяет одновременно быть членом официального и независимого профсоюза?





-- Закон не запрещает быть членами сразу двух профсоюзов. Каждый может свободно вступать и выходить из профсоюзов. Но при этом в законодательстве говорится, что профсоюзные организации разрабатывают свои уставы и ими руководствуются в своей деятельности. Уставы – это такая внутренняя Конституция организации.





-- Как вам кажется, какое будущее ждет независимые профсоюзы?





-- Думаю, мы сможем выстоять. Не исчезнут независимые профсоюзы.





А эта ситуация, которая случилась на «Беларуськалии», лишь мобилизует и консолидирует всех нас.











