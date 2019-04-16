Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Сотрудники полиции охраняют вход в больницу, куда привезли Алана Гарсию

Отмечается, что врачи пытались спасти бывшего главу государства, однако его ранения оказались слишком серьезны. У Гарсии произошло три остановки дыхания, после чего скончался.





Ранее в среду суд вынес решение арестовать Алана Гарсию на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, политик выстрелил себе в шею.





Алан Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах. Его подозревали в получении взяток от крупной бразильской строительной компании Odebrecht.





Напомним, в марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински ушел в отставку после угрозы импичмента. Скандал разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с Кучински фирмы получали крупные суммы денег от Odebrecht.