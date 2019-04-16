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600 долларов штрафа за призыв к молебну
Источник материала: Партизан
Суд Ленинского района Минска оштрафовал заместителя Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» (не зарегистрирована) Сергея Спарыша на 1275 рублей (50 базовых). Основание — призыв на несанкционированное мероприятие, сообщил в фейсбуке анархист Вячеслав Косинеров.
Сергей Спарыш был одним из тех, кто призывал молиться в защиту Куропат возле Администрации президента 15 апреля. Перед акций он был задержан и провел два дня до суда в изоляторе временного содержания.
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Суд Ленинского района Минска оштрафовал заместителя Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» (не зарегистрирована) Сергея Спарыша на 1275...
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