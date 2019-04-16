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Фермер в Белыничском районе продал арендованные комбайны

17.04.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава одного из фермерских хозяйств Белыничского района стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество) — он взял в аренду у местного предприятия два комбайна и продал их.

Факт мошенничества был выявлен милиционерами в ходе проверки готовности к посевной кампании, сообщает БЕЛТА.

Договор субаренды двух зерноуборочных комбайнов «Полесье» был подписан с ОАО «Белыничский райагропромтехснаб». Обе машины находились в лизинге.

Злоумышленник, получив комбайны, тут же продал их. В результате ОАО понесло ущерб на сумму свыше 6 тыс. рублей.

Еще одно дело о мошенничестве в сфере АПК расследуется  и в Гомельской области — уголовное дело возбуждено против директора ООО «Ферус». Мужчина два года назад  принял участие в процедуре закупки, проводимой ОАО «Восток-Чирино» в Дубровенском районе. Договор на поставку сельхозтехники был подписан обеими сторонами, однако, выполнять  эти обязательства директор не торопился. Свыше 26 тыс. рублей он взял в качестве предоплаты.

 
 
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Глава одного из фермерских хозяйств Белыничского района стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество) — он взял в аренду у местного предприятия...
 
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