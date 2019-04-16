Фермер в Белыничском районе продал арендованные комбайны

БЕЛТА . Факт мошенничества был выявлен милиционерами в ходе проверки готовности к посевной кампании, сообщает





Договор субаренды двух зерноуборочных комбайнов «Полесье» был подписан с ОАО «Белыничский райагропромтехснаб». Обе машины находились в лизинге.





Злоумышленник, получив комбайны, тут же продал их. В результате ОАО понесло ущерб на сумму свыше 6 тыс. рублей.





Еще одно дело о мошенничестве в сфере АПК расследуется и в Гомельской области — уголовное дело возбуждено против директора ООО «Ферус». Мужчина два года назад принял участие в процедуре закупки, проводимой ОАО «Восток-Чирино» в Дубровенском районе. Договор на поставку сельхозтехники был подписан обеими сторонами, однако, выполнять эти обязательства директор не торопился. Свыше 26 тыс. рублей он взял в качестве предоплаты.