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Фермер в Белыничском районе продал арендованные комбайны
Источник материала: Партизан
Глава одного из фермерских хозяйств Белыничского района стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество) — он взял в аренду у местного предприятия два комбайна и продал их.
Факт мошенничества был выявлен милиционерами в ходе проверки готовности к посевной кампании, сообщает
Договор субаренды двух зерноуборочных комбайнов «Полесье» был подписан с ОАО «Белыничский райагропромтехснаб». Обе машины находились в лизинге.
Злоумышленник, получив комбайны, тут же продал их. В результате ОАО понесло ущерб на сумму свыше 6 тыс. рублей.
Еще одно дело о мошенничестве в сфере АПК расследуется и в Гомельской области — уголовное дело возбуждено против директора ООО «Ферус». Мужчина два года назад принял участие в процедуре закупки, проводимой ОАО «Восток-Чирино» в Дубровенском районе. Договор на поставку сельхозтехники был подписан обеими сторонами, однако, выполнять эти обязательства директор не торопился. Свыше 26 тыс. рублей он взял в качестве предоплаты.
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Глава одного из фермерских хозяйств Белыничского района стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество) — он взял в аренду у местного предприятия...
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