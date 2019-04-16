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Шахматный допинг это что?
Источник материала: Партизан
Глава Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина рассказала о шахматном "допинге" — читерстве.
"Задача судьи — создать все условия спортсменам, чтобы им было комфортно. Конечно, в шахматах не ловят на допинге, здесь ловят на читерстве.
Иногда случаются абсолютно детские ситуации, когда шахматист в туалете прячет телефон с подсказками. Случается, что зашивают, какие-то девайсы в одежду. После партии задача судьи — просмотреть при помощи специальных компьютерных программ, была ли возможность подсказки.
Шахматисты привыкли к тому, что они приходят на турнир в том, в чем им удобно. Теперь же, по правилам, спортсмена не допустят к соревнованиям в бейсболке или шлепанцах и шортах", — рассказала Сорокина "
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Глава Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина рассказала о шахматном "допинге" — читерстве.
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