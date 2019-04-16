Шахматный допинг это что?









"Задача судьи — создать все условия спортсменам, чтобы им было комфортно. Конечно, в шахматах не ловят на допинге, здесь ловят на читерстве.





Иногда случаются абсолютно детские ситуации, когда шахматист в туалете прячет телефон с подсказками. Случается, что зашивают, какие-то девайсы в одежду. После партии задача судьи — просмотреть при помощи специальных компьютерных программ, была ли возможность подсказки.





НН" . Шахматисты привыкли к тому, что они приходят на турнир в том, в чем им удобно. Теперь же, по правилам, спортсмена не допустят к соревнованиям в бейсболке или шлепанцах и шортах", — рассказала Сорокина "





Читерство (англ. cheat — мошенничать, обманывать) — практика получения нечестного преимущества в играх за счет внешних программам и нестандартного аппаратного обеспечения.



