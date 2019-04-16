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Шахматный допинг это что?

17.04.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина рассказала о шахматном "допинге" — читерстве.



"Задача судьи — создать все условия спортсменам, чтобы им было комфортно. Конечно, в шахматах не ловят на допинге, здесь ловят на читерстве. 

Иногда случаются абсолютно детские ситуации, когда шахматист в туалете прячет телефон с подсказками. Случается, что зашивают, какие-то девайсы в одежду. После партии задача судьи — просмотреть при помощи специальных компьютерных программ, была ли возможность подсказки. 

Шахматисты привыкли к тому, что они приходят на турнир в том, в чем им удобно. Теперь же, по правилам, спортсмена не допустят к соревнованиям в бейсболке или шлепанцах и шортах", — рассказала Сорокина "НН"

Читерство (англ. cheat — мошенничать, обманывать) — практика получения нечестного преимущества в играх за счет внешних программам и нестандартного аппаратного обеспечения.


 
 
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Глава Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина рассказала о шахматном "допинге" — читерстве.
 
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