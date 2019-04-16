ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слониме возбуждено два уголовных дела в отношении экс-директора стройтреста

17.04.2019 18:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По материалам проверки финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (по факту повторного хищения путем злоупотребления) в отношении бывшего руководителя одного из строительных предприятий Cлонима, сообщает sb.by.

Начальник Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований УДФР по Гродненской области Сергей Туптало рассказал, что 35-летний директор стройтреста неоднократно привлекался к административной ответственности различными инстанциями. К примеру, налоговой инспекцией — за незачисление выручки на расчетные счета предприятия, инспекцией по труду — за несвоевременную выплату зарплаты своим сотрудникам. Для того чтобы погасить административные штрафы, руководитель предприятия дал указание бухгалтеру начислить премии подчиненным работникам, чтобы затем собрать с них деньги и уплатить административные штрафы. 

Таким образом мужчина похитил свыше 200 рублей, которые пошли на уплату части административных штрафов. 

В следующем месяце ситуация повторилась: начисленные работникам премиальные бухгалтер собрала и передала директору. В отношении экс-руководителя возбуждено сразу несколько уголовных дел.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По материалам проверки финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (по факту повторного хищения путем злоупотребления) в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси намерены изменить правила проведения школьных олимпиад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портфель мужской кожаный брендовый в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика