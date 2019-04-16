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В Слониме возбуждено два уголовных дела в отношении экс-директора стройтреста
Источник материала: Партизан
По материалам проверки финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (по факту повторного хищения путем злоупотребления) в отношении бывшего руководителя одного из строительных предприятий Cлонима, сообщает
Начальник Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований УДФР по Гродненской области Сергей Туптало рассказал, что 35-летний директор стройтреста неоднократно привлекался к административной ответственности различными инстанциями. К примеру, налоговой инспекцией — за незачисление выручки на расчетные счета предприятия, инспекцией по труду — за несвоевременную выплату зарплаты своим сотрудникам. Для того чтобы погасить административные штрафы, руководитель предприятия дал указание бухгалтеру начислить премии подчиненным работникам, чтобы затем собрать с них деньги и уплатить административные штрафы.
Таким образом мужчина похитил свыше 200 рублей, которые пошли на уплату части административных штрафов.
В следующем месяце ситуация повторилась: начисленные работникам премиальные бухгалтер собрала и передала директору. В отношении экс-руководителя возбуждено сразу несколько уголовных дел.
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По материалам проверки финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (по факту повторного хищения путем злоупотребления) в...
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