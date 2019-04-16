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Найдены неизвестные фотографии Гитлера

17.04.2019 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер оцифровал более 1270 снимков Адольфа Гитлера, сделанных личным фотографом лидера нацистской Германии Генрихом Гофманом.
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Как пишет The Washington Post, в ходе оцифровки Шнайдеру пришлось обработать более 41 тысячи стеклянных фотопластинок с изображением Гитлера, многие из них были сломаны, и специалисту приходилось собирать их по частям. В результате Шнайдеру удалось обнаружить редкие и ранее неизвестные снимки.

В частности, была обнаружена одна из самых ранних официальных фотографий фюрера, на которой он запечатлен вместе с немецкой овчаркой. Предположительно, снимок был сделан в 1923 году.

Кроме того, была найдена фотография, где Гитлер сидит в окружении последователей и почитателей в кафе, а также снимок, на котором фюрер запечатлен рядом со своими сподвижниками Йозефом Геббельсом, занимавшим с 1933 года пост министра пропаганды нацистской Германии, Генрихом Гиммлером, ставшим в 1929 году рейхсфюрером СС, и Рудольфом Гессом, который также входил в круг ближайших соратников фюрера.

В ближайшее время все фотографии планируется разместить в открытом доступе в сети.

 
 
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Специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер оцифровал более 1270 снимков Адольфа Гитлера, сделанных личным фотографом лидера...
 
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