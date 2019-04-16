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Найдены неизвестные фотографии Гитлера
Источник материала: Партизан
Специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер оцифровал более 1270 снимков Адольфа Гитлера, сделанных личным фотографом лидера нацистской Германии Генрихом Гофманом.
Как
В частности, была обнаружена одна из самых ранних официальных фотографий фюрера, на которой он запечатлен вместе с немецкой овчаркой. Предположительно, снимок был сделан в 1923 году.
Кроме того, была найдена фотография, где Гитлер сидит в окружении последователей и почитателей в кафе, а также снимок, на котором фюрер запечатлен рядом со своими сподвижниками Йозефом Геббельсом, занимавшим с 1933 года пост министра пропаганды нацистской Германии, Генрихом Гиммлером, ставшим в 1929 году рейхсфюрером СС, и Рудольфом Гессом, который также входил в круг ближайших соратников фюрера.
В ближайшее время все фотографии планируется разместить в открытом доступе в сети.
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Специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер оцифровал более 1270 снимков Адольфа Гитлера, сделанных личным фотографом лидера...
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