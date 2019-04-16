Источник материала: Интерфакс

Неравнодушная девушка из Минска запускает челлендж "30 DAYS TRASH AWAY ", призванный сделать нашу землю чистой и ухоженной.

Весна – традиционное время наведения порядка после зимней "спячки", когда раскрываются неприятные картины человеческого отношения к окружающей среде. Повсеместно разбросанный мусор – то, что каждый из нас замечает в парках, лесопарках и на зеленых зонах, – привычных местах отдыха людей. Однако не все осознают, что эти отходы способны "пережить" не одно поколение.



По этому поводу, минчанка Елена Куимжи решила запустить челлендж. С 1 по 30 мая она призывает всех неравнодушных выработать для себя очень простую привычку – убирать и формировать окружающее пространство, которое вам нравится.

"Так случилось, что в конце зимы я получила спортивную травму. Неприятной новостью стало предписание врачей об исключении себя из любой физической активности кроме ходьбы. Так я начала неспешно прогуливаться по лесу за своим домом каждый день ̶ и стала замечать не только извилины весеннего ландшафта, но и наши с вами бессмертные следы из мусора. Тогда мне и пришла идея ̶ 30 дней, подходящих как для построения новой нейронной сети, так и формирования новой хорошей привычки в каждом из нас ", ̶ рассказывает создатель челленджа Елена Куимжи.

Каждый день в течение 30 дней последнего весеннего месяца, идя на пробежку, прогулку наедине с мыслями или с детьми, друзьями, собакой, девушка предлагает захватить с собой пакет для мусора и перчатку, и выделить несколько минут для сбора всего, что мозолит глаза: пластик, бутылки, стекло, окурки, обертки и т.д.

Для своего занятия вы можете выбрать конкретное место, а можете убираться там, где оказались в это время. Одна поднятая обертка, пустая бутылка или целый пакет собранного мусора – делайте фотографии на ваш вкус с этим "добром" и помещайте их под хэштегом #30daystrashaway в свои соцсети и/или тематические сообщества Facebook, Вконтакте, Instagran, Telegram. Распространяйте идею челленджа!

Ваши воодушевляющие репортажи trash-дней могут быть в режиме таймлэпс, в формате видео, фотографий "до" и "после" уборки. Придумывайте к ним необычные надписи – пространства для идей тут хоть отбавляй.



Ради чего запускается этот челлендж? Разумеется, для чистоты природы, воспитания неравнодушия в каждом из нас, недопущения глобальных экологических проблем и привлечения внимания к ним, для создания сообщества неравнодушных людей, так как вместе всегда веселее и воодушевленней - но не только! Почему бы Беларуси и белорусам не стать основателями всемирно известного движения, которое будет проходить каждый год в каждой стране мира? Все в мире возможно и начинается с себя.

Присоединяйтесь! Уникальный хэштег мероприятия #30daystrashaway.

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