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Во Франции изучают предложение России направить реставраторов на восстановление Нотр-Дама - французский сенатор

17.04.2019 18:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Париже с большим интересом рассматривают предложение президента РФ Владимира Путина, касающееся реставрации Нотр-Дам де Пари, заявил глава группы по сотрудничеству Сената Франции с российским Советом Федерации Жерар Лонге.

"Мы с очень большим вниманием изучаем предложение, которое было озвучено президентом Путиным, и с большим интересом к нему относимся", - сказал Ж.Лонге в среду на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в Москве.

Тем более, отметил он, "мы знаем, что у России есть богатый опыт - она сумела восстановить собор, который был полностью разрушен". "Я имею в виду храм Христа Спасителя", - пояснил французский сенатор.

По его словам, французы "очень тронуты той солидарностью, которую высказывают люди по всему миру и в особенности в тех странах, которые, как Россия, очень близки (французам) в плане культуры, в плане традиций и религиозной принадлежности к христианству".

"Я ничуть не сомневаюсь, что моя страна найдет и усилия по солидарности, и порыв и энтузиазм, и целеустремленность, чтобы восстановить символ своей государственности", - подчеркнул Ж.Лонге.

Пожар, случившийся 15 апреля в соборе Парижской Богоматери, нанес значительный ущерб: сгорели и обрушились шпиль и крыша здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет, чтобы он стал "еще более красивым, чем прежде".

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля направил Э.Макрону телеграмму с выражением сочувствия по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери. Он, как сообщили в пресс-службе Кремля, выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и "предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества".

17 апреля вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что Россия ведет переговоры с Францией о предоставлении узкоспециализированной помощи в восстановлении собора Парижской Богоматери. "Сегодня Россия обладает уникальными возможностями в плане культуры и в плане реставрации объектов. Мы находимся в переговорах с французской стороной, потому что нужны очень конкретные специалисты по очень конкретным видам работ. Я думаю, что мы окажем действительно серьезную поддержку именно профессионализмом наших специалистов", - сказала она.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

 
 
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В Париже с большим интересом рассматривают предложение президента РФ Владимира Путина, касающееся реставрации Нотр-Дам де Пари, заявил глава группы по...
 
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