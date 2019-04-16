Около 1,6 тыс. военнослужащих ЦВО примут участие в учении миротворческих сил ОДКБ в Таджикистане

Источник материала: Интерфакс

Российские военнослужащие примут участие в совместном учении миротворческих сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019", которое пройдет в октябре в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Российский воинский контингент в составе до 1,6 тыс. военнослужащих, основу которого составят солдаты и офицеры ЦВО, примет участие в совместном учении миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство", будет задействовано до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники", - цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе первого раунда штабных переговоров в Москве.

Учение состоится в рамках совместных оперативно-стратегических маневров "Боевое братство-2019". Его особенностью станет последовательная отработка миротворческих сил ОДКБ этапов проведения контртеррористической операции и операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.