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Представители НАТО и Беларуси обсудили взаимодействие в рамках программы "Партнерство ради мира"

17.04.2019 17:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представители Беларуси и НАТО обсудили вопросы взаимодействия в рамках программы альянса "Партнерство ради мира" (ПАРП) и вопросы региональной безопасности в ходе визита 14-17 апреля делегации штаб-квартиры организации в Минск, сообщили в министерстве обороны республики в среду.

В рамках визита прошло ежегодное совещание по вопросам участия Беларуси в процессе планирования и оценки сил данной программы НАТО.

"В ходе совещания состоялось обсуждение проекта Оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Республикой Беларусь в рамках ПАРП, уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между министерством обороны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

С белорусской стороны в совещании приняли участие представители структурных подразделений министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил, отвечающих за реализацию целей партнерства и предоставляющих отчетную информацию в рамках ПАРП, а также представители Государственного секретариата Совета Безопасности, МИД и МЧС.

В состав делегации НАТО вошли представители Международного секретариата и Международного военного штаба НАТО, управления партнерства Стратегического командования операций НАТО, объединенного командования объединенных вооруженных сил НАТО "Брюнсюм", а также атташе по вопросам обороны при посольствах Болгарии, Великобритании, Германии, Польши, США и Чехии в Беларуси.

Итоги совещания были подведены на встрече начальника департамента международного военного сотрудничества министерства обороны – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой делегации Полом Саверё.

"Стороны также обсудили состояние и перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере и ключевые вопросы региональной безопасности", - сообщили в белорусском  военном ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители Беларуси и НАТО обсудили вопросы взаимодействия в рамках программы альянса "Партнерство ради мира" (ПАРП) и вопросы региональной безопасности в ходе...
 
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