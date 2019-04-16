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Центробанки стран ЕАЭС обсудили дедолларизацию и развитие расчетов в нацвалютах

17.04.2019 17:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вопросы сотрудничества в финансово-банковской сфере обсуждены на заседании Евразийского совета центральных (национальных) банков, прошедшем в среду в г.п. Мир Гродненской области, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"В ходе заседания стороны обсудили меры, предпринимаемые по дедолларизации экономики и развитию расчетов в национальных валютах между государствами центральных (национальных) банков – участников Совета, ознакомились с результатами работы и перспективами развития банковского сектора, а также состоянием и тенденциями развития валютных рынков", - сообщили в управлении.

Кроме того, проинформировали там, в рамках заседания были рассмотрены итоги работы консультативного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и финансовой доступности, а также координационного совета по вопросам профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков.

Соглашение о Евразийском совете центральных (национальных) банков было подписано 18 ноября 2015 года в Бишкеке. Совет является правопреемником Совета руководителей центральных (национальных) банков государств – участников Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года.  В состав совета входят центробанки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Межгосударственный банк.

 
 
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Вопросы сотрудничества в финансово-банковской сфере обсуждены на заседании Евразийского совета центральных (национальных) банков, прошедшем в среду в г.п. Мир...
 
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