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Когда исчезнут торговые разногласия между Беларусью и Россией, и что будет с белорусской молочкой. Мнение Михаила Мищенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О расширении географии поставок белорусской молочки, диверсификации экспорта, а также о торговых отношениях Беларуси и России мы поговорим с гостем студии Новости «24 часа» – директором российского Центра изучения молочного рынка Михаилом Мищенко.
Насколько белорусская молочка важна для российского рынка?
Сергей Прохоров, СТВ:
Михаил Мищенко, директор российского Центра изучения молочного рынка:
Сейчас даже российскому производителю сложно с «Меркурием», не говоря уже о белорусском
Сергей Прохоров:
Михаил Мищенко:
Сергей Прохоров:
Михаил Мищенко:
Сергей Прохоров:
Михаил Мищенко:
Яркий пример был в прошлом году, когда цена на сырое молоко в России существенно упала в ряде регионов. Была просто очень тяжелая ситуация на Урале, в Западной Сибири: цена падала, производители терпели серьезные убытки, кто-то вырезал скот. И, какие бы меры не предпринимало Министерство сельского хозяйства для поддержания, они были неэффективны. И мы помним, как в первой декаде года были закрыты поставки сырья из Беларуси – это конкретный пример.
Но, опять же, почему упала цена тогда в России? Это бумеранг санкций. Грубо говоря, мы в какой-то момент закрыли импорт сыров из ЕС, ЕС перенастроил свое производство на производство сухого молока обезжиренного. Это все сохранялось на стоках, на складах, и в итоге к 2017 году уже было перепроизводство в Европейском союзе. Они не могли это продать, цены серьезно упали. В итоге цены упали как бумеранг на сырое молоко во всем мире и в России в том числе. И Россия решила этот вопрос именно таким способом.
Сегодня мы видим, что Беларусь, например, в январе хорошо опустошила свои склады за счет поставок не на территорию России, и цена в России серьезно возросла. Мы видим это взаимодействие. Поэтому я думаю, что связано это именно с этим. И здесь очень важно понимать, что мы две страны, которые очень сильно зависят друг от друга. Здесь, конечно, нужно как-то договариваться.
«Как только Беларусь будет поставлять в другие страны больше молока, чем в Россию, мы с вами будем очень хорошо и мирно жить»
Сергей Прохоров:
Михаил Мищенко:
Сегодня российский портфель в структуре экспорта Беларуси составляет 78 %. По законам маркетинга, если ваш покупатель покупает 30 % вашей продукции, значит, вы от него сильно зависите. Да, у нас может быть беспошлинная торговля совершенно свободная. Мы можем свободно пересекать границы. Но как только мы добьемся этих условий, как только Беларусь будет поставлять в другие страны больше молока, чем в Россию, как только Россия не будет в такой степени зависеть от Беларуси, мы с вами будем очень хорошо и мирно жить.
Сергей Прохоров:
Михаил Мищенко:
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Когда исчезнут торговые разногласия между Беларусью и Россией, и что будет с белорусской молочкой. Мнение Михаила Мищенко
Новости Беларуси. О расширении географии поставок белорусской молочки, диверсификации экспорта, а также о торговых отношениях Беларуси и России мы поговорим с...
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