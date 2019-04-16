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На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горел легковой автомобиль.
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В результате пожара были повреждены две легковушки, стоявшие рядом. Возгорание было ликвидировано в 17:35.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
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Новости Беларуси. На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горел легковой автомобиль. По информации МЧС Минска, опубликованной в Twitter, сообщение о пожаре было получено от...
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