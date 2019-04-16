На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горел легковой автомобиль.

По информации МЧС Минска, опубликованной в Twitter, сообщение о пожаре было получено от очевидцев в 17:16 семнадцатого апреля.



Фото: МЧС

В результате пожара были повреждены две легковушки, стоявшие рядом. Возгорание было ликвидировано в 17:35.



Фото: МЧС

В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.