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В Молодечно 15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно подросток упал с крыши здания.
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15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания, которое расположено на территории предприятия в Молодечно.
В экстренные службы сообщили знакомые молодого человека.
Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Назначен ряд экспертиз.
Проводится работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних. Собирается материал, характеризующий участников инцидента.
Также особое внимание уделяется условиям, которые способствовали случившемуся. Выясняется, каким образом организован доступ к объекту, какие меры предприняты ответственными лицами, чтобы посторонние не проникали внутрь.
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Новости Беларуси. В Молодечно подросток упал с крыши здания. По информации УСК по Минской области, происшествие случилось вечером 16 апреля. Правоохранители...
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