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В Молодечно 15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания

17.04.2019 18:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно подросток упал с крыши здания.  

По информации УСК по Минской области, происшествие случилось вечером 16 апреля. Правоохранители получили информацию о госпитализации несовершеннолетнего с травмами, которые были получены в результате падения с высоты. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.  

15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания, которое расположено на территории предприятия в Молодечно.  

В экстренные службы сообщили знакомые молодого человека.  

Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Назначен ряд экспертиз.   

Проводится работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних. Собирается материал, характеризующий участников инцидента.   

Также особое внимание уделяется условиям, которые способствовали случившемуся. Выясняется, каким образом организован доступ к объекту, какие меры предприняты ответственными лицами, чтобы посторонние не проникали внутрь.    

В конце минувшего года 18-летний студент выпал из окна общежития в Минске и погиб (читать далее).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Молодечно подросток упал с крыши здания.   По информации УСК по Минской области, происшествие случилось вечером 16 апреля. Правоохранители...
 
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